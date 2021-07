Primeiro português no espaço já foi emigrante

O empresário Mário Ferreira, que em 2005 comprou um bilhete de ida para o espaço por 200 mil dólares, está muito próximo de se tornar no primeiro turista espacial português. A viagem está marcada para o início do próximo ano.

À TVI, o antigo emigrante português explicou que passados 16 anos vai ter a oportunidade de ir ao espaço, cumprindo, assim, um dos seus maiores sonhos.

“Apesar de já ter bilhete desde 2005, altura em que tive que fazer uma série de testes físicos, fiquei a saber que terei que os repetir para poder embarcar. Será um novo desafio, mas acredito que ainda estou em forma”, garantiu em entrevista.

Mário Ferreira, recorde-se, é um dos grandes impulsionares do desenvolvimento do turismo do Porto e Norte, muito devido à Douro Azul, empresa líder de cruzeiros fluviais em Portugal.

Além deste negócio, o ex-emigrante, que viveu no Reino Unido, criou em 2007 a empresa Caminho das Estrelas, a representante da Virgin Galatic responsável pela venda das idas ao espaço em Portugal.

