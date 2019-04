Primeiro houve um empate mas este acabou por ser o Carro do Ano

Foi por curta margem que o Jaguar i-Pace, o primeiro modelo elétrico da Jaguar, ganhou o troféu de Carro do Ano Europeu 2019, superiorizando-se ao Alpine A110.

A decisão teve de ser tomada em formato de desempate, onde cada jurado declarava a sua preferência. Contas feitas aos votos, ganhou por curtíssima margem o i-Pace. Esta foi a primeira vez que houve um empate entre dois veículos após a votação do júri, com o desempate a verter em favor da Jaguar que, assim, conquista pela primeira vez tão importante galardão.

As primeiras declarações de Ian Callum, o patrão do estilo da Jaguar, são cristalinas: “porque será que as pessoas estão surpresas que um carro elétrico ganhe estes prémios? Isto é o futuro e o melhor é aceitar isso de uma vez por todas.” Foi ainda mais longe ao dizer que “este foi um carro fabuloso para trabalhar nele, porque é um modelo único, com uma plataforma única. Para mim, depois de 40 anos neste meio, é o carro mais excitante que alguma vez tive oportunidade de trabalhar.”

Contas feitas ao desempate, vitória para o Jaguar i-Pace, segundo lugar para o Alpine A110, seguido no degrau mais baixo do pódio, o Kia Ceed. Os restantes finalistas, recordamos, foram o Citroen C5 Aircross, o Ford Focus, o Mercedes Classe A e o Peugeot 508.