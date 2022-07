Primeiro estranha-se, depois entranha-se. O Citroën Ami é um sucesso

Apresentado em abril de 2020, o Citroën Ami é uma viatura elétrica de dois lugares que pode ser conduzida sem carta, a partir dos 14 anos, como qualquer “scooter”, e que conquistou adeptos sobretudo na Europa, onde já regista 22.400 encomendas.

É a primeira viatura elétrica produzida em Marrocos e foi uma aposta arrojada da marca francesa, numa altura em que o mercado de pequenas viaturas estava em crise, mas a pequena viatura está a ser um sucesso com mais de 23.000 encomendas nos nove países onde é vendida atualmente.

O seu desenho curioso com duas extremidades semelhantes atrai as atenções e já foi comparado a “uma torradeira com rodas”, mas não é um brinquedo, pois atinge os 45 Km/h com os seus oito cavalos.

Carrega em três horas em qualquer tomada de 220 volts, com uma autonomia de cerca de 60 quilómetros, por isso consegue apelar tanto a clientes particulares como a empresas, sobretudo em França, com mais de 13.300 encomendas, das quais 83% são de clientes particulares e 17% de clientes empresariais.

O mesmo se verificou com a chegada do Citroën Ami a Portugal, em junho de 2021, quando se tornou a viatura mais vendida do segmento de quadriciclos, com 476 encomendas e com uma quota de mercado de 37%, no final de junho de 2022. O efeito multiplicador do interesse por este tipo de veículos elétricos, pequenos, práticos e económicos, que garantem alta mobilidade e fácil estacionamento na cidade, levou a um crescimento de 56 por cento do mercado de quadriciclos em Portugal, entre junho de 2021 e junho de 2022.

Com o avanço da procura de viaturas “verdes” no mercado europeu, o quadriciclo elétrico “zero barulho e zero emissões” tem “ultrapassado as expectativas”, afirmou Vincent Cobée, CEO da Citroën, referindo que a Citroën está empenhada “em levar a condução elétrica a todos” com o Ami, por isso está à venda na FNAC por toda a Europa, com o preço base de cerca de 7.750 euros, que pode ainda beneficiar das bonificações estatais para viaturas elétricas.