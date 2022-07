Primeiro disco de jazz em mirandês

“Nun Me Lhembra de Squecer”, distinguido como “Disco Antena1”, já está disponível em todas plataformas digitais e em vinil.

A cantora e mentora do projeto, Isabel Ventura, refere “Associar o mirandês ao jazz, pareceu-me à primeira vista uma tarefa difícil, pela aparente incompatibilidade de uma língua rústica, antiga, com uma aspereza natural, contrapondo-a a um género musical contemporâneo e com uma idiossincrasia muito própria”.

Acrescenta que “Um dos propósitos deste projeto e também uma das suas mais valias, é contribuir para a preservação de uma língua que é ameaçada na sua sobrevivência, pela desertificação da região onde é falada, sendo, no entanto, a segunda língua oficial portuguesa…”

Jazz em mirandês é um trabalho único, singular, uma mescla ousada. Dois idiomas que se fundem na linguagem universal que é a música.

O concerto de apresentação teve lugar em Miranda do Douro no passado dia 4 de julho. A digressão de concertos decorre, com o próximo agendado a 3 de agosto, em Fermoselle.