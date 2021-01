Primeiro dia de voto nos consulados tranquilo mas com algumas filas

Portugueses que foram votar para escolher o próximo Presidente, nos consulados encontraram um clima tranquilo no primeiro dia da eleição presencial dos residentes no estrangeiro, mas em alguns locais havia filas para participar no ato eleitoral.

A maioria dos consulados disponibilizaram álcool em gel para e exigiram sempre máscaras. Muitos eleitores levaram consigo uma caneta para votar de forma mais segura.

As eleições presidenciais estão marcadas oficialmente para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976. Na emigração, a votação esteve aberta este sábado e continua domingo.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).