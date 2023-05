Primeiro curso de português na Suíça foi há 110 anos

Foi no dia 13 de maio que se marcou a passagem de 110 anos da abertura do primeiro curso de língua portuguesa na Suíça e que “foi ministrado, crê-se e de acordo com dados da época que chegaram ao nosso conhecimento, efetivamente, no Colégio de Saint Antoine em Genebra, por iniciativa de Guerra Junqueiro (na foto acima) com apoio do Governo português e da Associação Comercial de Lisboa”, recorda na rede social LinkedIn o embaixador de Portugal, Júlio Vilela.

O diplomata informa que “as aulas tinham lugar duas vezes por semana a partir das 16 horas como então bem divulgou o jornal local Tribune de Genève”.

Esta iniciativa, recorda o embaixador português na Suíça, coube a Abílio Guerra Junqueiro, primeiro Embaixador da era republicana, que prosseguiu na sua missão dois objetivos essenciais: “contactar os diretores dos jornais suíços para obter a sua influência a favor do novo regime republicano em Portugal e fazer da comunidade portuguesa na Suíça uma grande família de que ele seria o ‘chefe espiritual'”.

“O desempenho de Guerra Junqueiro depressa se pautou pela estabilização do diálogo político institucional com as autoridades suíças e na consolidação de progressos em áreas de interesse para Portugal, como aliás se havia comprometido quando entregou as cartas credenciais”, considera Júlio Vilela, recordando que a ele se deve também o aparecimento do primeiro curso de língua portuguesa na Suíça destinado à ainda escassa, mas presente, comunidade portuguesa residente.

O atual representante português em Berna, revela que Guerra Junqueiro comunicava ao Ministro dos Negócios Estrangeiros em 21 de maio de 1913 que “No dia 13 do corrente teve lugar no Colégio de St. Antoine de Genebra a abertura do curso de língua portuguesa, regido pelo Sr. Emílio Costa.” Mas não deixava de relativizar o sucesso e obstar a uma maior publicidade do ato acrescentando “Como a época escolar vai quase no fim e a inscrição de alunos não podia portante ser muito numerosa, não quis imprimir ao ato solenidade, comparecendo apenas a ele o secretário da Legação. A inauguração oficial com a assistência do Presidente do Conselho de Estado de Genebra, realizar-se-á em setembro.”