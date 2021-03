Primeiro charter entre Hong Kong e Porto

A Dachser, multinacional de logística organizou, pela primeira vez, um voo charter de Hong Kong ao Porto.

Esta resposta a um pedido especial foi assegurada pela equipa da Dachser Portugal Air & Sea Logistics (ASL), que coordenou toda a operação, em articulação com a Dachser Hong Kong. Com o objetivo de reduzir as distâncias e aumentar as oportunidades, a Dachser reforça, assim, a sua posição como empresa de logística que está pronta para oferecer uma combinação perfeita de serviços standard e personalizados – no âmbito da sua rede –, mesmo em ocasiões extraordinárias, como é o caso.

O primeiro passo foi encontrar o avião adequado para o serviço – escolha assegurada por equipas especiais, que, dependendo da carga a transportar, selecionam o tipo de aeronave mais indicado – neste caso, um avião cargueiro com capacidade de transporte de até 100 toneladas. Em Hong Kong, a Dachser recebeu a mercadoria de vários fornecedores e preparou-a para ser carregada. Em 10 dias, o avião estava pronto – operação que exigiu uma grande capacidade por parte da equipa, uma vez que foi realizada em pleno ano novo chinês, período em que os recursos operacionais são muito limitados.

A carga seguiu, posteriormente, para o aeroporto do Porto. Já em Portugal, a equipa local da Dachser ASL ficou encarregue de todo o processo, desde a receção da mercadoria até à gestão dos trâmites aduaneiros, terminando na entrega ao cliente final através da rede European Logistics (transporte terrestre) da empresa.

Para compensar a diminuição da capacidade de carga aérea – que ocorreu devido à pandemia e à consequente suspensão dos voos de passageiros – verificada em todo o mundo, a Dachser fretou, só em 2020, mais de 100 aviões, o que atesta a importância deste serviço para contornar as condições adversas provocadas pelo surto de Covid-19 no mercado global. Esta foi, contudo, a primeira vez que este serviço abrangiu a rota Hong Kong – Porto.

Na China, a equipa da Dachser tem a capacidade de receber cargas, tanto na China continental como em Hong Kong e pode ainda gerir o transporte terrestre se necessário. Além do picking, da paletização (processo essencial uma vez que é muito importante preparar paletes em conformidade com as normas internacionais) e da rotulagem, a Dachser oferece outros serviços de valor acrescentado, como o repacking da carga, sempre que necessário. Refira-se que a empresa trabalha, também, com mercadorias perigosas, cumprindo a norma IATA DGR.

Em Portugal, os segmentos de negócio Dachser Air & Sea Logistics e Dachser European Logistics – que contam com mais de 200 colaboradores em sete localizações – trabalham em estreita cooperação para oferecer um serviço de excelência em todas as soluções de transporte e armazenamento. Com vários escritórios e armazéns de Norte a Sul do país, as equipas asseguram todo o tipo de operações logísticas, tais como a receção da carga, o desalfandegamento da mercadoria, a entrega ao cliente final ou, até mesmo, a gestão de projetos especiais. Sempre que necessário, o serviço pode ser realizado porta-a-porta, o que é especialmente importante no caso do transporte de mercadorias de valor.

A Dachser é um dos maiores grupos privados do mundo na área da logística e transporte de mercadorias, empregando cerca de 30.609 trabalhadores em 399 filiais em 44 países. A multinacional alemã está presente no mercado ibérico através das linhas de negócio Dachser European Logistics – dedicadas ao transporte terrestre e serviços logísticos integrais – e da Dachser Air & Sea Logistics (ASL), que é responsável pelos transportes aéreo e marítimo, oferecendo, ainda, todos os serviços de valor acrescentado inerentes a estas áreas de negócio.

Na Europa, a Dachser posiciona-se no transporte rodoviário como uma solução única para todas as necessidades logísticas orientada para a exportação. Os seus serviços incluem armazenamento e soluções de distribuição, entregas B2C, serviços específicos de carga parcial e completa e serviços especializados para a indústria química e bricolage, decoração e jardinagem.