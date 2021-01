Primeiro álbum de Hélio Morais editado em fevereiro

“MURAIS”, o disco com que Hélio Morais, músico dos Linda Martini e PAUS, se estreia a solo, é editado dia 19 de fevereiro, em Portugal, mas também no Brasil e em Espanha.

Produzido por Benke Ferraz (guitarrista e produtor da banda brasileira Boogarins), “MURAIS” está em pré-venda na FNAC, em formato CD e vinil, uma edição limitada e exclusiva assinada pelo músico.

“Não sou Pablo, nada muda”, “Catatua” e, o mais recente, “Até de Manhã”, singles com que Hélio Morais foi dando a conhecer o alter ego MURAIS, onde assume a voz para pintar amplos retratos poéticos das suas próprias ideias, vão ser apresentados ao vivo, no dia 16 de março, às 20h00, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Em palco, MURAIS apresenta-se nas teclas e na voz, acompanhado por Miguel Ferrador (sintetizadores e sampling) e João Vairinhos (bateria).

Neste espetáculo, em particular, contará ainda com a presença de João Cabrita no saxofone, ele que é intérprete de uma série de canções do disco. Os bilhetes já estão à venda.