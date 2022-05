Primeiro agrupamento de escuteiros português criado fora do país faz 40 anos

O Agrupamento de Escuteiros de Santo Afonso (AESA) comemora os seus 40 anos de vida, sob o mote, “desde 1982 a construir um mundo melhor”.

Oficialmente fundado a 4 de fevereiro de 1982, pelo padre Belmiro Narino juntamente com Joaquim Pinto de Sousa, somos, foi o primeiro agrupamento português a ser criado fora de Portugal e o único lusófono que perdura até hoje no grão-ducado do Luxemburgo.

“Durante estes 40 anos sempre fomos um agrupamento ambicioso, audaz, jovem e com muitos sonhos”, pode ler-se em comunicado do agrupamento enviado ao BOM DIA.

O AESA tem orgulho por “ter contribuído para a formação de muitas crianças, jovens e adultos da comunidade de língua portuguesa no Luxemburgo, construindo assim uma melhor sociedade civil”.

Para marcar o 40°aniversário, o agrupamento organiza no sábado, 4 de junho, no antigo salão desportivo de Bridel, nos arredores da capital luxemburguesa, um evento que integra um mini-acampamento no local e jogos e animações tipicamente escutistas para jovens e adultos. A partir das 14 horas, serão recebidos convidados especiais e delegações de grupos de escuteiros.