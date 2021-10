Primeira viagem de comboio em Portugal foi há 165 anos

O Museu Nacional Ferroviário (MNF) assinala, de quarta-feira a domingo, os 165 anos da primeira viagem de comboio em Portugal e o Ano Europeu do Transporte Ferroviário com um programa que começa com o VIII Congresso de História Ferroviária.

O congresso vai decorrer ao longo do dia de quarta-feira, na sede do MNF, no Entroncamento, no distrito de Santarém, numa organização da Associação Ibérica de História Ferroviária (ASIHF), com a colaboração do Instituto Universitário de Lisboa (CIES), da Universidade de Évora (CIDEHUS) e da Universidade Nova de Lisboa (CIUHCT), com inscrição obrigatória para quem quiser participar, segundo uma nota do museu.

Na quinta-feira, 28 de outubro, dia em que, em 1856, se inaugurou o primeiro troço do caminho de ferro português, entre Lisboa e Carregado, fica disponível a nova página ‘web’ do MNF, resultante do projeto “Museu Nacional Ferroviário Welcome All”, financiado pela Linha de Apoio ao Turismo Acessível, do Turismo de Portugal.

No mesmo dia, às 17:00, será inaugurada uma peça escultórica alusiva ao Caminho de Ferro, do escultor João Duarte.

A Locomotiva “Joana”, com ilustração da artista Kruela d’Enfer, vai estar em exposição de sexta-feira a domingo, uma iniciativa inserida no Ano Europeu do Transporte Ferroviário, “que pretende promover o uso do comboio como meio de transporte mais sustentável”.

No sábado, a partir das 10:30, realiza-se uma visita aos Bairros Ferroviários do Entroncamento, numa parceria com a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal do Entroncamento que visa dar a conhecer a história e projetos futuros deste património.

Às 11:00, a visita “A Bordo” permitirá “conhecer por dentro diversas carruagens, salões, locomotivas e o Comboio Presidencial, numa viagem por 165 anos de história dos caminhos de ferro em Portugal”, atividade que repetirá no domingo à tarde, com interpretação em língua gestual portuguesa.

Ainda no sábado, às 15:00, será apresentado o livro “Não percas o Comboio! – Histórias sobre carris e outras viagens”, de Alexandra Sousa, que relata episódios vividos nas muitas viagens de comboio que a autora realizou por Portugal e pela Europa.

No domingo de manhã, a responsável pelo Núcleo de Conservação e Restauro do MNF irá guiar uma visita ao Comboio Real, contando não só a sua história, mas também detalhes do seu restauro.

O MNF sublinha que a visita ao interior do Comboio Real, que conta com interpretação em língua gestual portuguesa, só acontece uma vez por ano, estando limitada a um número máximo de participantes.

Ainda nesse dia de manhã, decorrerá a visita tátil ao museu, para pessoas com deficiência visual, que poderão explorar vários objetos da ferrovia com recurso ao tato.

Sábado e domingo, entre as 10:30 e as 17:30, os visitantes podem vivenciar a experiência de conduzir uma locomotiva, em ambiente virtual, num simulador de condução, durante cerca de 15 minutos, num percurso real entre o Entroncamento e Pombal, numa parceria com a CP Virtual.

Entre sexta-feira e domingo, a entrada no MNF é gratuita, sendo que os visitantes poderão viajar no Mini-Comboio (atividade dependente das condições climatéricas), segundo a mesma nota, sublinhando que a participação em todas as atividades implica inscrição obrigatória através do ‘email’ [email protected]

O MNF lembra que a Comissão Europeia declarou 2021 como Ano Europeu do Transporte Ferroviário, como forma de promover este meio de transporte “sustentável, inteligente e seguro” e incentivar a sua utilização pelos cidadãos e pelas empresas, como contributo para a consecução do objetivo do Pacto Ecológico da UE de neutralidade climática até 2050.