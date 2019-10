Primeira viagem de comboio em Portugal faz 163 anos

O Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento (Santarém), comemora no sábado os 163 anos da viagem inaugural dos comboios em Portugal.

Além do passeio pelas carruagens, salões e locomotivas da coleção do museu, os visitantes terão a “oportunidade rara” de, às 10:30, subir a bordo do Comboio Real Português, uma “joia do património” nacional na qual só é possível entrar uma vez por ano e num limite máximo de 15 participantes, refere uma nota do museu.

À tarde, o museu disponibiliza a visita “A Rainha Maria Pia visita o Museu”, encenada pela Coolture Tours, dando a conhecer vários espaços e objetos da coleção do MNF que remetem para a “época em que reis e rainhas viajavam de comboio”.

Ao longo de todo o dia, os visitantes poderão visitar o novo espaço expositivo com maquetes em tamanho real do renovado Alfa Pendular, que dá visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Empresa de Manutenção do Equipamento Ferroviário (EMEF), viajar no Mini-Comboio Presidencial e experimentar conduzir um quadriciclo de alavancas nas linhas do Museu (atividades dependentes das condições climatéricas).