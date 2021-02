Primeira mensagem de fevereiro do Papa vai para as mulheres vítimas de violência

O Papa denunciou as várias formas de violência contra as mulheres, num vídeo divulgado no primeiro dia de fevereiro, apelando à atenção da sociedade para proteger as vítimas.

“Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são um grito de socorro que não podemos ignorar. Não podemos olhar para o outro lado”, refere Francisco, na edição de fevereiro de ‘O Vídeo do Papa’.

Graças à colaboração de Hermes Mangialardo – designer italiano, vencedor de prémios internacionais e professor de design de animação –, o vídeo apresenta, com ilustrações dinâmicas, “a história de uma mulher vítima de violência que encontra coragem para escapar do túnel do abuso graças à sua própria força e a ajuda da comunidade”, refere um comunicado enviado à Agência ECCLESIA pela Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração), que divulga mensalmente as “intenções do Santo Padre sobre os desafios da humanidade”.

Francisco destaca que “hoje, ainda existem mulheres que sofrem violência”, lembrando as vítimas de “violência psicológica, violência verbal, violência física, violência sexual”. “O número de mulheres espancadas, ofendidas e violadas é impressionante”, aponta.

O Papa considera que as diversas formas de maus-tratos contra as mulheres “são uma covardia e uma degradação para toda a humanidade, para os homens e para toda humanidade. Rezemos pelas mulheres que são vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e o seu sofrimento seja considerado e escutado por todos”.

A Rede Mundial de Oração do Papa desafia todos a partilhar este vídeo “em todas as suas redes sociais”.

A fundação pontifícia cita estatística da ONU, de novembro de 2020, segundo as quais “137 mulheres são mortas todos os dias por membros das suas próprias famílias”.

“O ano passado, com o agravamento da pandemia, uma maior restrição de movimento, isolamento social e insegurança económica, aumentou, em todo o mundo, a vulnerabilidade das mulheres à violência na esfera privada”, destaca o organismo ligado à Companhia de Jesus (Jesuítas).

O padre Frédéric Fornos, sj, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, convida a rezar “por todas as mulheres vítimas de violência, inclusive meninas e adolescentes, e lutar por uma sociedade mais justa, para que as proteja, ouça e alivie seu sofrimento”.