A terra está húmida

como no princípio do mundo

o vento sopra levemente sobre a planície

a montanha soberana do horizonte

o céu coberto com um véu translúcido

e a claridade opaca

da tempestade que já passou.

A chuva cai agora silenciosamente

sobre a cidade dormente

como se quisesse repetir

o choro da minha alma

e espalhar sem glória

as minhas lágrimas

por sobre a terra árida

num vão esforço de fertilidade.

Os rios correm à minha frente

e turvam-se constantemente,

relatos de dor da minha instabilidade.

A manhã ausenta-se sob o jugo impassível

das sombras que se esbatem

a água fria abate-se sobre mim

e enche-me os olhos e a garganta

os telhados tristes fitam o céu

que se impõe a cada gota

como um gume gelado e inexorável.

Primeira manhã.

Daniela d’Ávila