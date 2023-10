Primeira empresa de pescado de Manitoba é de um português

A primeira empresa de pescado privada a operar na província do Manitoba, no centro do Canadá, pertence ao empresário luso-canadiano Ulysses Pratas, produzindo anualmente 7.250 toneladas de peixe.

“Somos a primeira fábrica privada de pescado na província canadiana do Manitoba desde 1967. Na altura o Governo fechou o mercado ao setor privado”, disse à Lusa o presidente da Presteve Foods.

A nova unidade, localizada em Gimli, junto ao lago Winnipeg, e inaugurada no passado dia 27 de setembro, além da transformação, também desenvolve o processamento de pescado de água doce, sendo o lucioperca o mais comercializado.

“Na província do Manitoba, até recentemente, a comercialização do pescado era controlada pelo Governo federal dentro da província, ou seja, o pescador era obrigado a vender o peixe proveniente da região para fins comerciais a uma fábrica de transformação propriedade do Governo”, explicou o empresário.

Mas, em 2018, uma nova lei aprovada no parlamento, permitiu que os pescadores comercializassem livremente o pescado.

“Desde essa altura, temos tido uma presença no Manitoba, onde adquirimos peixe. Mas temos tido sempre aspirações de, fisicamente, termos uma unidade de processamento do pescado”, o que aconteceu em 27 de setembro último, afirmou Ulysses Pratas.

A Presteve Foods, gerida pelo luso-canadiano desde 1979, dispõe de mais cinco unidades, incluindo as fábricas em Wheatley, Kingsville e em Sault Ste Marie.

Além de ter uma frota de barcos de pesca, especialmente no lago Erie, a empresa também compra a pescadores independentes, sendo depois o produto processado numa das suas unidades.

“O principal destino do pescado é os Estados Unidos, com cerca de 75% das vendas, destinando-se os restantes 15% ao Canadá e 10% ao mercado europeu”, adiantou.

A Presteve Foods tem uma produção anual de 7.250 toneladas de peixe, transportado e comercializado diretamente com os clientes e fornecedores.

Em Winnipeg, capital da província de Manitoba, residem cerca de 20.000 portugueses.