Primavera dos Poetas luxemburguesa propõe João Luís Barreto Guimarães

João Luís Barreto Guimarães é o poeta português que este ano representa as letras lusófonas no Printemps des Poètes Luxembourg 2023, ou Primavera dos Poetas.

O evento começou esta sexta-feira e tem o seu ponto alto no sábado às 19 horas com a “Grande Noite da Poesia” que tem lugar na abadia de Neimënster, na capital luxemburguesa.

João Luís Barreto Guimarães nasceu no Porto, Portugal, em Junho de 1967. Divide o seu tempo entre o Porto e Venade. Escreveu 12 livros de poesia, os primeiros sete reunidos em “Poesia Reunida” (Quetzal, 2011), ao qual se seguiram “Você está Aqui” (Quetzal, 2013), traduzido em Itália, “Mediterrâneo” (Quetzal, 2016), Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, publicado em Espanha, Itália, França, Polónia, Egipto, Grécia, Sérvia e Estados Unidos onde recebeu o Willow Run Poetry Book Award 2020; “Nómada” (Quetzal, 2018), também editado em Itália, Espanha, República Checa e Egipto, Prémio Livro de Poesia do Ano Bertrand e Prémio Literário Armando da Silva Carvalho. Em 2019 editou a antologia “O Tempo Avança por Sílabas”, também publicada na Croácia, Macedónia e Brasil, à qual se seguiram “Movimento” (Quetzal, 2020), Grande Prémio de Literatura dst, traduzido na Macedónia, e “Aberto Todos os Dias” (Quetzal, 2023). As italianas edições de “Mediterrâneo” e “Nómada” foram finalistas do Premio Internazionale Camaiore em 2019 e 2020, respectivamente. Foi galardoado com o Prémio Pessoa 2022.

Esta sexta na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, já teve lugar um sarau poético, antecipando a noite de sábado. Para a Grande Noite da Poesia, que é um evento de entrada livre, deve reservar através do e-mail: *protected email*

Tudo sobre a Primavera dos Poetas 2023 aqui.