Previstas novas tempestades na Renânia-Palatinado

O Serviço Meteorológico da Alemanha (DWD) prevê chuvas fortes no próximo sábado e domingo nas regiões atingidas por tempestades durante o passado fim de semana, onde as enchentes causaram pelo menos 125 mortos, segundo o balanço mais recente.

O DWD refere que podem “formar-se tempestades” depois do meio-dia do próximo sábado e que se podem expandir nas regiões da Renânia-Palatinado até ao fim do mesmo dia.

Na quarta-feira, o último balanço oficial indicava 125 vítimas mortais das cheias provocadas pelas chuvas do passado fim de semana, na região ocidental da Alemanha. No total, morreram 174 pessoas em todo o país devido ao mau tempo.

Na Bélgica as fortes chuvas e as inundações fizeram 31 vítimas mortais.

Leia mais em Jornal de Notícias.