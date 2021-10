Previsões apontam maior empregabilidade em Portugal

A taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, segundo as previsões do Governo elaboradas no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que foram divulgadas hoje.

“A taxa de desemprego em 2022 deverá descer para 6,5%, atingindo o valor mais baixo desde 2003”, pode ler-se no ‘site’ do Governo dedicado ao OE2022.

Os dados do desemprego para 2022 já tinham sido adiantados pelo Governo aos partidos em reuniões tidas na quarta-feira na Assembleia da República.

Em 2020, primeiro ano marcado pela pandemia de covid-19, a taxa de desemprego em Portugal foi de 7,0%.