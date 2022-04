Presos jovens hackers ingleses que atacaram o grupo Impresa

Dois adolescentes são acusados ​​​​pela polícia do Reino Unido de realizarem uma série de ciberataques ao serviço de do grupo Lapsus$.

Os jovens de 16 e 17 anos, que pertencem ao grupo que atacou os sites do Grupo Impresa, que o jornal Expresso integra, compareceram perante o Tribunal de Highbury Corner na sexta-feira.

De acordo com a BBC, os adolescentes são acusados ​​de vários crimes praticados online e permanecem sob custódia policial. Os dois jovens foram detidos, no decurso de uma investigação policial internacional ao grupo de hackers Lapsus$.

O grupo conseguiu entrar e causar prejuízos nos sistemas de grandes empresas, como a Microsoft, a Samsung e a Nvidea, e tem reivindicado online o sucesso das suas iniciativas. Na semana passada, o FBI lançou um apelo internacional para obter informações sobre as pessoas que integram o grupo Lapsus$.

De acordo com Michael O’Sullivan, chefe do departamento de crimes cibernéticos da polícia londrina, recaem sobre os dois adolescentes três acusações de acesso não autorizado a um computador com a intenção de prejudicar a fidedignidade dos dados, uma acusação de fraude por falsa representação e uma acusação de acesso não autorizado a um computador com a intenção de impedir o acesso aos dados.

O menor de 16 anos também foi acusado de fazer um computador executar uma função para proteger o acesso não autorizado a um programa.

A polícia anunciou, na semana passada, que foram detidas sete pessoas com idades entre os 16 e os 21 anos em todo o Reino Unido. O Expresso revelou há dias que a unidade de cibercrime da Polícia Judiciária ajudou as autoridades britânicas a deter este que é um dos grupos de hackers mais ativos dos últimos meses

Aquando das detenções, o grupo Lapsus$ revelou aos seus 45 mil seguidores na rede social Telegram que alguns dos seus membros estavam “de férias”.

Na quarta-feira, voltaram à carga, retomando as publicações e divulgando material roubado de uma empresa de desenvolvimento de software com sede na Argentina.