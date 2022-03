Presidente Marcelo condecora português radicado na Ásia

Carlos Barroca, vice-presidente das operações da NBA na Ásia, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República.

Nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Basquetebol considera Barroca como “uma das figuras do basquetebol português” e acompanha a mensagem com uma fotografia do responsável a dar uma bola a Marcelo Rebelo de Sousa.

Comentador durante mais de uma década do basquetebol na RTP, entre 1989 e 1999, e na SportTV desde 1998, Carlos Barroca é uma das figuras incontornáveis da modalidade em Portugal.

No início do século XXI, Barroca assumiu o cargo de Diretor Nacional do Desporto Escolar, além de ter passado pelo banco de várias equipas portuguesas.

Desde agosto de 2014, Carlos Barroca tornou-se vice-presidente das operações da NBA na Ásia.

