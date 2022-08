Presidente do Governo dos Açores sente-se em casa em Fall River

O presidente do Governo dos Açores elogiou a “intensidade da vivência das tradições açorianas” pela diáspora em Fall River, nos Estados Unidos, sentindo-se “em casa” na abertura das Festas do Divino Espírito Santo de Nova Inglaterra.

“Estou aqui como se estivesse em casa, vendo esta comunidade vivenciando com a maior intensidade as nossas tradições”, afirmou José Manuel Bolieiro, este ano convidado de honra das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Nova Inglaterra, criadas há 36 anos.

Num breve discurso, Bolieiro destacou a “devoção e identidade em nome do Espírito Santo” na cerimónia de abertura das festas, retomadas após dois anos de pandemia da covid-19, e da bênção das pensões (alimentos entregues a pessoas carenciadas), numa tenda improvisada devido à chuva.

O chefe do Governo Regional inaugurou também as exposições de Artesanato Açoriano e de Produtos Regionais dos Açores.

Na sexta-feira, pelas 21:00 (01:00 de sábado nos Açores, 02:00 em Lisboa), Bolieiro participou também na cerimónia de fundação da primeira confraria de gastronomia açoriana dos EUA.

O confrade-mor da confraria Gastrónomos dos Açores, António Cavaco, entronizou os 12 confrades fundadores, incluindo o presidente do Governo Regional, depois de prometer “promover a gastronomia açoriana em todo o mundo” e de provar carne guisada.

José Manuel Bolieiro iniciou na quinta-feira uma visita a Massachusetts e Rhode Island, na costa leste dos EUA, para contactos com a universidade de Lowell e empresários e participação nas Festas do Divino Espírito Santo.

No programa da visita de seis dias àqueles estados norte-americanos, com uma forte presença de emigrantes açorianos, está também prevista a apresentação do projeto editorial Bellis Azórica, para a edição norte-americana de obras emblemáticas da literatura açoriana, encontros com governadores ou uma exposição evocativa do pintor Domingos Rebelo no Whaling Museum [museu da baleação] de New Bedford.