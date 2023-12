Presidente do CPC quer preservar legado luso-venezuelano

O reeleito presidente do Centro Português de Caracas (CPC) pediu aos luso-venezuelanos para apostarem no fortalecimento, na ampliação e projeção do clube, sem esquecer o respeito pelos costumes e pelas tradições lusitanas.

Paulo de Sousa falava, no domingo à noite, durante a cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos que vão gerir os destinos do clube nos próximos 12 meses.

Esta reeleição “representa uma grande responsabilidade, a de continuar o legado de manter o prestígio, a qualidade humana, a excelência e a oportunidade de fazer a minha parte para promover novas iniciativas, de inovar e renovar, sem esquecer e respeitando costumes e tradições”, disse.

O responsável sublinhou que esse compromisso tem por base fortalecimento, ampliação e projeção.

“O fortalecimento refere-se à consolidação do que já temos, a uma melhoria da nossa gestão, à manutenção das nossas infraestruturas, do nosso serviço e dos nossos recursos, a ampliação se refere a aumentar o que oferecemos, a criar mais espaços, mais programas, mais eventos e mais benefícios. E a ampliação também se refere a difundir o que fazemos e a estar sempre presente e ao lado de todos os nossos associados”, disse.

Por todas estas razões, disse, é preciso “cooperação e apoio”: “não se trata de um projeto pessoal, mas de um projeto coletivo. Não é apenas uma tarefa para o presidente ou para o conselho de administração, mas para todos nós”.

“É por isso que vos convido a se envolverem, a contribuírem, a juntarem-se a nós, a participarem, porque com as vossas opiniões, experiência, talento e entusiasmo será mais fácil e mais rápido alcançar o sucesso que todos desejamos para este grande grupo”, frisou.

Na presença de mais de duas dezenas de associados do CPC, antigos presidentes, representantes das autoridades diplomáticas e consulares, Paulo de Sousa lembrou que é filho de madeirenses, membro do clube há mais de 20 anos e na direção há nove anos.

“Desde que entrei nesta casa senti-me acolhido, integrado e valorizado. Aqui encontrei um espaço único de convivência, aprendizagem, diversão e solidariedade”, frisou.

Fundado há 65 anos, o Centro Português de Caracas, é tido localmente como uma referência luso-venezuelana.

Paulo de Sousa foi eleito pela primeira vez como presidente do Centro Português de Caracas em finais do ano passado para o período 2022-2023.