Presidente do Centro Português de Mississauga morre aos 63 anos

O presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, no Canadá, Tony de Sousa, morreu na quarta-feira, com 63 anos, anunciou a associação nas redes sociais.

De acordo com a coletividade de Mississauga, o dirigente associativo faleceu “após uma breve batalha contra o cancro”.

Tony de Sousa, natural da Lourinhã, vivia no Canadá desde os 11 anos.

Há cerca de sete anos que o líder comunitário presidia à direção do Clube Português de Mississauga.

A cerimónia fúnebre terá lugar no dia 31 de maio, no Glen Oaks Funeral Home and Cemetery.

Devido ao confinamento imposto pelas autoridades sanitárias na província de Ontário, não será permitida a presença de público no funeral, que será transmitido online.