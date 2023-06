Presidente da Suíça anuncia saída no final do ano

O Presidente da Confederação Helvética, Alain Berset, também ministro responsável pelos Assuntos Internos e Saúde, revelou esta semana que vai cessar as suas funções governativas no final do corrente ano, um anúncio recebido com surpresa na Suíça.

“No final deste ano, não me vou candidatar a um novo mandato no Conselho Federal. Após 20 anos intensos na política federal, 12 dos quais no Conselho Federal, e depois de ter gerido a crise da covid-19, chegou o momento de dar este passo”, anunciou, na sua conta oficial na rede social Twitter o dirigente de 51 anos.

Berset havia assumido a 01 de janeiro deste ano, e pela segunda vez, o papel rotativo de presidente da Confederação Helvética, e ainda este mês tinha dito que se recandidataria ao cargo após as eleições nacionais previstas para outubro, ao declarar à estação televisiva pública suíça SRF que ainda “há muito a fazer” e tinha “dossiês muito grandes sobre a mesa que gostaria de terminar”.

Na Suíça, a presidência é rotativa entre os sete ministros do governo (o Conselho Federal), que continuam a assumir os seus deveres ministeriais enquanto desempenham o papel de Presidente da Confederação.

Além de presidir às reuniões governamentais, o Presidente também representa institucionalmente a Confederação a nível interno e no plano internacional.

Alain Berset, que já havia sido Presidente em 2018, é uma das figuras mais controversas da cena política suíça e foi muito contestado pela forma como geriu a crise pandémica, além de ser habitualmente notícia por casos da sua vida privada.