Presidente da República felicitou portugueses do Luxemburgo que ganharam eleições

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou quatro cidadãos pela sua eleição nas autárquicas do Luxemburgo, considerando que demonstraram a “importância, participação democrática e empenho cívico da comunidade luso-luxemburguesa”.

“O Presidente da República felicita Kevin de Oliveira, José Vaz Rio, Louis Pinto e António da Costa Araújo, que foram os mais votados nas respetivas Comunas, nas eleições autárquicas de hoje no Luxemburgo, demonstrando assim a importância, participação democrática e empenho cívico da comunidade luso-luxemburguesa”, lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Em março, o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram no Luxemburgo para reuniões com os homólogos daquele país e para um encontro com a comunidade portuguesa, no qual deixaram apelos à participação nas eleições.

O Luxemburgo é o país com a maior comunidade portuguesa no estrangeiro em proporção, representando 14,5% da população total e perto de um terço da população estrangeira.