Presidente da Câmara de Coimbra visita Esch-sur-Alzette

José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, marca presença, este sábado, 26 de fevereiro, na cerimónia de abertura da Esch2022, uma cerimónia dedicada à cidade luxemburguesa Esch-sur-Alzette que, este ano, é Capital Europeia da Cultura.

Coimbra, município que possui um protoloco de geminação com Esch-sur-Alzette, é a única cidade portuguesa que se encontra na corrida pela conquista do título de Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027 presente no evento e José Manuel Silva é, também, a única personalidade política nacional confirmada na sessão de abertura, momento que contará com a participação de elementos de delegações da Áustria, Itália, Alemanha, França e Luxemburgo.

Para José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, “é uma honra fazer parte da cerimónia de abertura do Esch2022, cidade com a qual o Município de Coimbra tem fortes laços de geminação e que se fará, este ano e mais do que nunca, de cultura”. E acrescenta: “Estando Coimbra na corrida pelo título de Capital Europeia da Cultura em 2027, queremos acompanhar e viver, de forma estreita, este ano, período que nos permitirá preparar de forma ainda mais estruturada o projeto cultural que estamos a construir e que esperamos implementar até e durante o ano de 2027”.

