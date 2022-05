Presidente da Câmara de Almada condecorada pelo governo francês

A presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, recebeu, no final do mês de abril, as insígnias de Cavaleiro na Ordem Nacional da Legião de Honra francesa pelas mãos da máxima representante de França em Portugal.

De acordo com a nota emitida pela Embaixada de França em Lisboa, esta condecoração foi atribuída à autarca lusa como forma de “reconhecimento relativamente às suas qualidades pessoais e aos seus méritos”.

A diplomata, Florence Mangin, fez questão de prestar homenagem a “uma grande amiga de França, uma europeia de coração que serve Portugal e continua no presente através das suas funções políticas a construir pontes entre os dois países. É um exemplo dos fortes laços humanos que dão vida à relação bilateral Portugal-França”, concluiu.

