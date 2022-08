Presidente açoriano encontra-se com os portugueses de Massachusetts e Rhode Island

O presidente do Governo dos Açores inicia na quinta-feira uma visita a Massachusetts e Rhode Island, Estados Unidos da América, para contactos com a universidade de Lowell e empresários e para participar nas Festas do Divino Espírito Santo.

No programa da visita de seis dias àqueles estados norte-americanos com uma forte presença de emigrantes açorianos está também prevista a apresentação do projeto editorial Bellis Azórica, para a edição americana de obras emblemáticas da literatura açoriana, encontros com governadores ou uma exposição evocativa do pintor Domingos Rebelo no Whaling Museum (museu da baleação) de New Bedford.

Na passagem pela universidade de Massachusetts – Lowell, prevista para sexta-feira, o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro conta com a companhia da reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, e do presidente do Conselho Geral da Universidade dos Açores, Elias Pereira.

Antes disso, na quinta-feira, em Boston, está previsto o encontro com o governador do estado de Massachusetts, Charlie Baker, e com a presidente do Senado do Estado de Massachusetts, Karen Spilka, bem como um jantar com empresário, quadros e dirigentes associativos da comunidade portuguesa da área de Boston.

Promovido em parceria com o Consulado-Geral de Portugal em Boston, este encontro decorre no Sport Club Faialense, em Cambridge.

Na sexta-feira à tarde, pelas 19h00 locais, Bolieiro, convidado de honra das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, participa na abertura do evento, no Kennedy Park, na cidade de Fall River.

Segue-se, pelas 19h30, a inauguração das exposições de Artesanato Açoriano e de Produtos Regionais dos Açores, com animação das Folias do Espírito Santo de Providence e das Capelas.

Para sábado, pelas 09h30 locais, está prevista a participação no Cortejo Etnográfico das Grandes Festas, saindo das Portas da Cidade, percorrendo a Columbia Street e a South Main Street, em direção ao Kennedy Park.

Para as 15h30, está agendada a passagem no Festival de Folclore das Grandes Festas.

No domingo, pelas 09h00, haverá um encontro com a PALCUS – Portuguese American Leadership Council of the United States, seguindo-se, pelas 12h00, a Missa Solene das Grandes Festas, na Catedral de Santa Maria, e, às 14h00, a participação na Coroação das Grandes Festas.

Para segunda-feira, está agendado, pelas 10:00, um encontro com o governador do estado de Rhode Island, Daniel McKee, na State House de Providence.

Às 15h00, o presidente do Governo Regional visita a exposição de Domingos Rebelo, na galeria do Whaling Museum.

Para as 16h00 está marcada a sessão de apresentação do Projeto Bellis Azórica, patrocinado pelo Governo dos Açores, para edição americana de obras emblemáticas da literatura açoriana, com participação dos professores Mário Duarte (UMass Datmouth) e Francisco Cota Fagundes (UMass Amherst), no auditório do Whaling Museum.

Às 18h00, a comitiva participa no banquete de encerramento das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra.

Integram ainda a comitiva o diretor regional das Comunidades, José Andrade, o diretor dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Pacheco Amaral, bem como o presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, Francisco Viveiros, a conselheira da Diáspora Açoriana pelo Estado de Rhode Island, Márcia Sousa DaPonte, e Judite Teodoro, advogada em São Miguel com especial ligação às comunidades açorianas da Nova Inglaterra.