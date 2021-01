Presidenciais: Reino Unido votou Marcelo, Gomes e Mayan

A contagem dos votos dos emigrantes no Reino Unido revelou que o atual Presidente da República venceu no país com 41% dos votos expressos.

Ana Gomes é a segunda classificada entre os emigrantes portugueses que votaram nos consulados do Reino Unido com 29% dos votos, seguida de Tiago Mayan Gonçalves, com 8% e apenas mais 13 votos do que Marisa Matias.

Recorde-se que as eleições na emigração decorreram sábado e domingo em quase todos os consulados da rede portuguesa.

Concorreram às eleições presidenciais sete candidatos: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).