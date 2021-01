Presidenciais: PS Luxemburgo queixa-se de frustração dos eleitores

A secção do Partido Socialista no Luxemburgo em comunicado enviado ao BOM DIA esta tarde manifesta “a sua solidariedade com todos os cidadãos portugueses que viram o seu direito de voto nestas eleições presidenciais impedido de realizar no Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo”.

Miguel Vasconcelos, Secretário Coordenador do PS Luxemburgo, declara que “foi presenciado pelos nossos delegados presentes neste ato eleitoral o descontentamento e frustação por parte de alguns cidadãos, quanto às razões invocadas para tal impossibilidade”.

Os socialistas do Luxemburgo afirmam que “os nossos delegados irão proceder ao apuramento das razões de tal disfuncionamento e respetivas responsabilidades, de modo a que situações como esta não se voltem a repetir em futuros atos eleitorais”.

Contactado pelo BOM DIA, o embaixador no Luxemburgo, António Gamito explicou as situações em que os eleitores poderão ser impedidos de votar: “quando o cartão do cidadão é pedido em Portugal e/ou a morada fornecida é de Portugal, os eleitores terão de votar na localidade então declarada”.

António Gamito afirmou ainda que alguns portugueses fronteiriços foram ao Consulado no Luxemburgo votar, estando recenseados noutra zona consular, seja da Bélgica, França ou Alemanha. E revelou ter existido um caso de um eleitor que escolheu votar nas europeias pelo Luxemburgo, por ter dupla nacionalidade, o que terá tido como efeito a sua retirada dos cadernos.

O diplomata recorda que é obrigação de cada eleitor verificar nos cadernos eleitorais onde está inscrito para votar, “para evitar este tipo de situações”.