Presidenciais: Marcelo reeleito à primeira volta

Marcelo Rebelo de Sousa será reeleito com entre 57 e 62% dos votos expressos, segundo as projeções às 20 horas de Lisboa.

O Presidente da República reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se ainda antes de conhecer as projeções que o dão de novo como presidente, com as previsões de abstenção avançadas às 19:00 pelas televisões, declarando-se contente pelo esforço dos portugueses de votarem em pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa, que votou em Celorico de Basto, no distrito de Braga, falou às televisões à chegada a sua casa, em Cascais, no distrito de Lisboa. Questionado sobre as previsões de abstenção, que se situam entre os 50 por cento e os 60 por cento, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Eu fico contente pelo esforço dos portugueses”, acrescentando: “Com pandemia, se realmente, apesar disso tudo – vamos ver os números finais – os portugueses saíram ao nível daquilo que se vê, foi um esforço enorme que não se previa”.

O candidato presidencial apoiado por PSD e CDS-PP referiu que as previsões apontavam para “taxas de abstenção muito superiores”, mas ressalvou: “Vamos esperar para ver”.

O chefe de Estado salientou que “havia um ciclo nas reeleições” dos presidentes da República, “sempre com uma abstenção muito mais elevada do que nas [respetivas] eleições” – que se registou com Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva.

“Se for possível quebrar isso, por comparação às últimas reeleições, era bom, sobretudo em pandemia”, disse.