Presidenciais: Marcelo é o primeiro a vencer em todos os concelhos

Marcelo Rebelo de Sousa sagrou-se este domingo, após a contagem de votos, o primeiro Presidente português a vencer em todos os concelhos do território nacional.

Numa altura em que, de acordo com dados oficiais carregados no portal EyeData, disponível no site da Lusa, estão apurados os votos nas eleições presidenciais em todo o país, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou a votação em todos os concelhos, sendo esta a primeira vez em que um candidato presidencial consegue este resultado.

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, superou assim o registo de Mário Soares em 1991, ano em que o na altura recandidato a Presidente da República apenas não conseguiu vencer em nove concelhos, perdendo para Carlos Carvalhas.

À data, Carlos Carvalhas, apoiado pelo PCP, bateu o socialista Mário Soares nos concelhos de Alpiarça (distrito de Santarém), Moita (Setúbal), Mora, Avis (Portalegre) Arraiolos, Alandroal, Montemor-o-Novo (Évora), Portel e Cuba (Beja).

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, obtendo uma percentagem de 60,76%, correspondente a 2.519.599 votos.

Segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral, Ana Gomes foi a segunda candidata mais votada, com 12,93%.