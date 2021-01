Presidenciais: Luxemburgo escolheu Marcelo mas sem atingir os 50%

No Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo a contagem dos votos terminou às 20 horas locais, tendo revelado que o atual Presidente da República venceu no grão-ducado com quase maioria absoluta dos votos expressos.

Entre os cerca de 44.300 portugueses com direito de voto inscritos no Luxemburgo, votaram 1.646. Desses 808 escolheram Marcelo Rebelo de Sousa, 302 optaram por Ana Gomes, e em terceiro lugar ficou André Ventura com 251 votos.

“A participação é excelente se comparada com o ato eleitoral anterior homólogo”, disse ao BOM DIA o embaixador António Gamito. O diplomata confirma que a abstenção aumentou porque o registo nas listas eleitorais é automático mas “o número de participantes foi superior ao das últimas presidenciais”, disse António Gamito.

O embaixador admite algumas anomalias que o Consulado irá verificar com a Comissão Nacional de Eleições, e quis deixar uma mensagem clara: “o voto para o Preisdente tem de ser igual ao das legislativas, por correspondência”, afirma Gamito, que acha que estas eleições mostraram o interesse dos portugueses em votar para a Presidência da República.

Recorde-se que as eleições na emigração decorreram sábado e domingo em quase todos os consulados da rede portuguesa.

Concorreram às eleições presidenciais sete candidatos: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).