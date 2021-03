Presidência portuguesa da UE: França elogia prioridades

O Embaixador de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira, recebeu sexta de manhã, na Embaixada, a Ministra francesa da Defesa, Florence Parly, num encontro que reuniu igualmente os Embaixadores dos Estados-Membros da União Europeia.

O Embaixador Jorge Torres Pereira sintetizou as prioridades da Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia na área da Segurança e Defesa, com destaque para a cooperação com África, a segurança marítima especialmente no Golfo da Guiné, a Aliança transatlântica e, também, a elaboração da Bússola Estratégica da União, um documento que deverá orientar a sua ação e que deverá ser finalizado durante a presidência francesa.

A Ministra Florence Parly, na sua intervenção, saudou as prioridades da PPUE e referiu a importância de estreitar os laços com os EUA, ao mesmo tempo que a UE reforça a sua autonomia estratégica e, assim, o pilar europeu da NATO. Notou, ainda, os progressos alcançados no combate ao terrorismo, em especial na região do Sahel.