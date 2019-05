Presença portuguesa em reunião secreta na Suíça

Fernando Medina e Estela Barbot estarão presentes na reunião anual do Clube Bilderberg, que decorre até 2 de junho em Montreux, na Suíça. O convite terá sido endereçado por Durão Barroso, também presente, a quem cabe a seleção dos portugueses com lugar no evento.

Fundado em 1954 o Clube Bilderberg é um influente e secreto fórum internacional, que reúne uma vez por ano para uma conferência privada. Estas reuniões obedecem a uma regra chamada chatam house rule que institui que quem participa nos encontros pode divulgar as ideias lá discutidas, mas não revelar quem as partilhou.

Segundo o site Portugueses na Suíça o encontro deste ano decorrerá no hotel de luxo Montreux Fairmont Palace. Este será alvo de fortes medidas de segurança, e até rodeado por arbustos de forma a impedir que se veja para dentro do hotel de cinco estrelas.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a administradora das redes energéticas nacionais, Estela Barbot, sucedem a figuras como António Guterres, Santana Lopes, José Sócrates, Rui Rio, António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas, Pinto Balsemão ou Ricardo Salgado, entre outros, como representantes portugueses na reunião.

A nível internacional prevê-se a presença de Ana Botín, presidente do Banco Santander, Jared Kushner, genro de Donald Trump, Satya Nadella, CEO da Microsoft, Peter Thiel, fundador do PayPal, entre muitos outros. A lista de convidados pode ser consultada aqui.

Segundo foi divulgado as temáticas em discussão incluirão as alterações climáticas, o futuro da Europa e do capitalismo, o Brexit, a inteligência artificial, e a cibersegurança.