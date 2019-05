Presença portuguesa em festival literário americano

O artista visual Daniel Blaufuks vai participar no Festival Literário Pen America World Voices, a ter lugar em Nova Iorque, de 06 a 12 de maio, que contará também com a presença da escritora Inês Pedrosa, foi anunciado.

Este festival literário internacional, criado em 2005 por Salman Rushdie, reúne na edição deste ano mais de 200 autores, entre os quais se contam nomes como a indiana Arundhati Roy, o jamaicano Marlon James, o norte-americano Dave Eggers, o irlandês Colm Toíbin, a turca Elif Shafak e o francês Laurent Gaudé, segundo a página oficial do evento.

Daniel Blaufuks, que trabalha sobretudo em fotografia e vídeo, tem-se debruçado sobre a relação entre a memória pública e privada.

Trabalhou na área das importações, estudou fotografia e começou a carreira como ‘freelancer’ em diferentes jornais e revistas, até que, em 1989, ganhou o Prémio Aip/Kodak e, sete anos mais tarde, foi um dos oito finalistas do European Photography Award. EM 2007, venceu o antigo Prémio BES Photo.

O seu trabalho tem sido amplamente divulgado através de livros, instalações e filmes.

No festival Pen América World Voices, Daniel Blaufuks vai participar no painel de debate “Verdades Terríveis: Confrontando a História e a Memória”, que se realiza, no dia 10 de maio, com a dramaturga franco-americana Catherine Filloux, a professora norte-americana de Estudos Africanos Tanisha Ford e o escritor italiano Domenico Starnone.

Também a escritora Inês Pedrosa marca presença neste evento, através da participação no debate “As Pessoas, os Locais e a Política”, no dia 10, com a escritora australiana Felicity Castagna e a escritora britânica Isabella Hammad, e a 11 de maio, no debate sobre a força das mulheres na literatura, com a norte-americana Jennifer Egan e a turca Elif Shafak.

Este festival conta também com a participação de Patti Smith, Nicholasa Mohr, Fatima Farheen Mirza, Jacqueline Woodson e Min Jin Lee, as cinco finalistas do programa “One Book, one New York” que elege um livro para ser lido em toda a cidade.

Na corrida final, cujo vencedor será conhecido na sexta-feira, estão os livros “A Place for Us”, de Fatima Farheen Mirza, “Just Kids”, de Patti Smith, “Another Brooklyn”, de Jaqueline Woodson, “Free Food for Millionaires” de Min Jin Lee e “Nilda”, de Nicholasa Mohr.

O vencedor participará no festival, no dia 10 de maio.