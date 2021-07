Prequela de “Game of Thrones” rodada em Portugal

A aldeia histórica de Monsanto prepara-se para acolher ainda este ano uma vasta equipa de filmagens que vai rodar a prequela da série “Game of Thrones”.

De acordo com a revista Blitz, que cita fontes locais, a beleza das terras e do castelo de Monsanto foram suficientes para fazer desviar as atenções de Cáceres, cidade espanhola onde se vai desenrolar boa parte da ação.

A mesma publicação garante ainda que “os preparativos, com a colaboração da autarquia local, devem começar ainda esta semana, preparando-se para levar centenas de atores e técnicos a Monsanto, aldeia que, de acordo com os últimos dados, tem menos de mil habitantes”.

