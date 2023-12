Aqui em casa, para não enjoar, os preparativos para o Natal só começam em Dezembro, e não coloco grinaldas na porta, nem luzes nas varandas ou nas janelas. Mas vai ser na mesma interessante, com toda a família mais chegada em casa, lareira acesa, pessoas a adormecerem em frente à televisão, completamente indiferentes ao barulho, e putos amuados e ansiosos.

Era para ser amanhã, já em Dezembro, que íamos fazer o presépio. E até coloquei na organização das festividades de tal forma que ficou parecido com a Baixa Pombalina, sem pessoas ou animais, como podem verificar na foto. Só estava a organizar a mancha urbana e um pouco de floresta e depois os putos tratavam daquilo tudo amanhã. Porém chegaram hoje, e o mais velho tomou conta do assunto. Até tem uma pista de carros no meio do presépio, e por mim pode ter até uma pista de comboios, um aeroporto e mesmo uma casa de alterne, porque não sou purista dos presépios.

Se e assim que eles querem e foram eles que definiram como havia de ser, por mim passa a ser o melhor presépio do mundo e arredores. A Maria Clara estava encantada, mas não entendia porque é que o irmão não a deixava participar na construção da urbanização, porque afinal, já tem dois anos. É quase uma adulta.

Portanto ficam a saber que na zona chamada “à Solum” há um conjunto de moradias (ver fotos) que dentro em breve ficarão devolutas e que alugo a estudantes. Ficam um pouco apertados, mas com boa vontade, tudo se consegue.

Pedro Guimarães