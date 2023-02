Prémios The Best destacaram Pelé e argentinos

A campeã mundial Argentina foi a grande vencedora dos prémios ‘The Best’, com as vitórias de Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano Martínez e dos adeptos, numa noite em que a FIFA homenageou o ‘rei’ Pelé, em Paris.

A primeira parte da cerimónia foi toda dedicada ao jogador brasileiro, o único tricampeão mundial da história do futebol (1958, 1962 e 1970), numa carreira com mais de 1.000 golos, mais ou menos oficiais, que morreu em 29 de dezembro de 2022.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e Ronaldo, o ‘fenómeno’, também campeão mundial pelo Brasil (1994 e 2002), louvaram as qualidades do ‘rei’, salientando a sua importância, dentro e fora dos campos.

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, esteve presente no evento e recebeu das mãos de Infantino e Ronaldo um ‘The Best’ especial, agradecendo depois a homenagem, tal com Jairzinho, companheiro de Pelé na seleção do Brasil.

Também houve tempo para um espaço musical, com Seu Jorge a cantar uma música para o ‘rei’.

Depois do brilho brasileiro, seguiu-se o argentino, já que os ‘albi-celestes’ monopolizaram os prémios no masculino, na sequência da vitória no Mundial de 2022, no Qatar, a terceira do país, depois de 1978, em casa, e 1986, ao ‘colo’ de Maradona.

Lionel Messi recebeu o mais importante galardão, o de melhor jogador do ano, sendo eleito pela sétima vez o melhor pela FIFA, para alargar ainda mais a sua liderança no ‘ranking’ – soma agora mais dois troféus do que Cristiano Ronaldo.

A Argentina também ganhou o prémio para o melhor selecionador (Lionel Scaloni), o melhor guarda-redes (Emiliano Martínez) e os melhores adeptos, este último entregue a Tulo Bombo, adepto dos ‘muchachos’, de 82 anos.

No feminino, a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona), que ainda não jogou esta época devido a grave lesão, ‘bisou’ o triunfo de 2021, com a Inglaterra, campeã da Europa, a vencer na treinadora (Sarina Wiegman) e guarda-redes (Mary Earps).

Por seu lado, o polaco Marcin Oleksy venceu o Prémio Puskas, para o melhor golo do ano, enquanto o georgiano Luka Lochoshvili, ausente da cerimónia, arrecadou o prémio ‘fair-play’.

Quanto aos ‘onzes’ da FIFPro, destaque para a presença do português João Cancelo no masculino, no qual não entrou, pela primeira vez desde 2006, Cristiano Ronaldo, que estava entre os 26 candidatos e falhou a 16.ª eleição consecutiva.

Pelo contrário Messi selou a 16.ª presença (2007 a 2022), isolando-se como o jogador mais vezes presente, num ‘onze’ de 2022 ainda com Courtois, Hakimi, Van Dijk, De Bruyne, Modric, Casemiro, Benzema, Mbappé e Haaland.

O ‘onze’ feminino foi formado por Christiane Endler, Lucy Bronze, Mapi León, Wendie Renard, Leah Williamson, Lena Oberdorf, Alexia Putellas, Keira Walsh, Sam Kerr, Beth Mead e Alex Morgan.