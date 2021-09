Prémios IPMA são entregues este fim de semana

O International Portuguese Music Awards (IPMA), Prémios Internacionais da Música Portuguesa, tem o prazer de anunciar os nomeados para a gala de prémios 2021.

A atriz e apresentadora de televisão Catarina Furtado vai ser a anfitriã da edição 2021. Bem conhecida pelo seu trabalho em vários programas para a RTP e SIC, também apresentou o Festival Eurovisão da Canção 2018, juntamente com Sílvia Alberto, Daniela Ruah, e Filomena Cautela.

Para garantir a saúde e a segurança dos artistas e apoiantes e devido às restrições de viagens internacionais, os prémios serão apresentados em formato de show virtual no dia 25 de setembro no Facebook e YouTube. Posteriormente, o programa será transmitido no The Portuguese Channel, Camões TV, Xfinity On Demand e, mundialmente, pela RTP Internacional.

Serão entregues galardões em catorze categorias. Os nomeados deste ano são provenientes de sete países. Acrescente-se ainda que foram escolhidos como finalistas ao prémio “Novo Talento” dois cantores que atuarão no espetáculo de entrega de prémios, sendo avaliados por um júri constituído por profissionais da indústria musical.

Eis os nomeados e países de residência nas respetivas categorias:

Melhor Videoclipe

“Amar do Zero” – Lookalike, dirigido por Yan Badachu (PORTUGAL)

“Juro” – DWISH, dirigido por Black Rose (PORTUGAL)

“Vagabond” – Mourah, dirigido por Frederik Maarsen (SWITZERLAND)

“Bela” – Djodje, dirigido por Wil Soldiers (PORTUGAL)

Instrumental

“Military Suicides” – Zé Tó Lemos (PORTUGAL)

“Medusa” – In.dia (PORTUGAL)

“Aqui e Ali” – LST – Lisboa String Trio (PORTUGAL)

“Time-Knife” – Plasticine (PORTUGAL)

Atuação na Quarentena

“Inspiração Sofrida” – Cordeone (USA)

“8/80” – DWISH (PORTUGAL)

“Concert Live Stream” – Cremilda Medina (Cape Verde)

“Various Songs” – Syro (PORTUGAL)

World Music

“Quen a Omagen da Virgen e de Séu Fillo Honrrar” – CANTUSd’Alma (PORTUGAL)

“Binene” – Sarah Namakula (UGANDA)

“Amália (Voz Magoada de Saudade)” – Zé Perdigão (CAPE VERDE)

“Aguenta (ft. Lura)” – Mário Marta (PORTUGAL)

Tradicional

“E Ele Não Vem” – Tony Gouveia (CANADA)

“Dia Só (Live) (ft. Dino d’Santiago)” – Martim Vicente (PORTUGAL)

“Cio da Terra” – Maria Monda (PORTUGAL)

“Balie do Ladrão” – Sara Vidal (PORTUGAL)

Fado

“Todos Os Fado São Meus” – Francisco Moreira (PORTUGAL)

“Lisboa é Assim” – Rodrigo Costa Félix (PORTUGAL)

“Senhora do Xaile Preto” – Marta Raposo (CANADA)

“Ai Mas Ai De Mim (ft. Cristina Branco)” – LST Lisboa String Trio (PORTUGAL)

Dance

“I’m Tired” – Lima (PORTUGAL)

“MOTM (Magic Of The Moment)” – GAMIIX e Moses Christopher (PORTUGAL/FRANCE)

“Big Dance” – Marc Tomé (FRANCE)

“Feelings” – FootriX e Falco (PORTUGAL)

Rap/Hip-Hop

“Vou a Vénus Para Amar-te (ft. Luis Cruz)” – Andy Scotch (PORTUGAL)

“Voar” – Moses Christopher e ELITE 4K (PORTUGAL/FRANCE)

“Já Não Dá” – Don Falcon (FRANCE)

“Futuro Suspenso” – MK Nocivo (FRANCE)

Rock

“Connect” – Jump The Fall (USA)

“Yours & Mine” – Nelson Sobral (CANADA)

“Abraça-me” – The Code (PORTUGAL)

“Be My Fire” – Troubleman (USA)

Pop

“Dance In The Rain” – Bryan Fontez (CANADA)

“I Don’t Think I’m Doing This Right” – Nikita Afonso and Ty Falcoa (USA)

“Acordar” – Syro (PORTUGAL)

“Amar do Zero (ft. Pedro Gonçalves)” – Lookalike (PORTUGAL)

“Perfect” – i Tempo (CANADA)

“How Do I Begin Again” – André Aires (PORTUGAL)

Música Popular

“Completamente Louca” – Safira (PORTUGAL)

“Se Fui Louco Por Ti” – Nuno Miguel (PORTUGAL)

“A Guitarra Vai Tocando” – Maurício Morais (USA)

“Estou Aqui” – Márcio Amaro (PORTUGAL)

Novo Talento

The RedBeds (PORTUGAL)

Isabel Mesquita (PORTUGAL)

Canção do Ano

“Dance In The Rain” – Bryan Fontez (CANADA), escrito por Bryan Fontez

“Connect” – Jump The Fall (USA), escrito por Randy Bettencourt, Tim Johnson, Ron Rich, e Steve Kilroy

“Looking Back” – Rebecca Correia (USA), escrito por Rebecca Correia e Beth Nielsen Chapman

“I Don’t Think I’m Doing This Right” – Nikita Afonso e Ty Falcoa (CANADA/USA), escrito por Nikita Afonso e Ty Falcoa

A única categoria votada pelo público no site do IPMA é o People’s Choice Award. Está previsto que a votação comece na próxima semana.

A edição 2021 do International Portuguese Music Awards, o único Festival Internacional de Música Portuguesa no mundo, terá participação de grandes nomes incluindo Carminho, Piruka, Rita Guerra, Olavo Bilac, Barbara Bandeira, Cremilda Medina, Anjos, Luis Sequeira, que foi nomeado para o Óscar de melhor guarda-roupa na edição de 2018, e muito mais.