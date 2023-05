Prémios IPMA consagraram José Cid e mais 12 artistas de origem portuguesa

Os International Portuguese Music Awards, que tiveram lugar no sábado à noite no Providence Performing Arts Centre, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos contou com a atuação de artistas como José Cid, Pedro Abrunhosa, Plutonio, Toy, Ruby Anderson, Eratoxica e os jurados do The Voice Portugal, Marisa Liz e Diogo Piçarra.

A estrela do NCIS Los Angeles, Daniela Ruah, e Ricardo Farias, da RTP, foram os anfitriões da décima primeira celebração anual que homenageou músicos de origem ou nacionalidade portuguesa, vindos de todas as partes do mundo para Rhode Island, o estado com maior percentagem de população portuguesa nos Estados Unidos.

O comediante Hugo Brito arrancou gargalhadas do público durante o seu ato de comédia antes do espetáculo, onde atuou como a personagem “Vavo Brito”.

Foram entregues treze troféus:

Prémio IPMA Lifetime Achievement

José Cid

José Cid é conhecido pela sua mistura única de rock, pop e música progressiva. Com uma carreira de mais de 60 anos, lançou mais de 30 álbuns e foi galardoado com 25 discos de Prata, 8 de Ouro e 3 de Platina. José representou Portugal na Eurovisão duas vezes e, em 2019, recebeu o prémio Latin Grammy Lifetime Achievement Award.

Videoclipe do ano

“Gato Preto” – Diogo Pinto, realizador: Ricardo Bernardino (Portugal)

Melhor atuação instrumental

“Tico Tico no Fubá” – Jâca (USA)

Melhor atuação de World Music

“The Island” – Hélder Bruno (Portugal)

Melhor Atuação Tradicional

“Dentro de Mim” – Equinōcio (Portugal)

Melhor Atuação de Fado

“Lá Vai Ela” – Marcelo (Portugal)

Melhor Atuação de Rap/Hip-Hop/Dança

“Clandestinos” – TOM GVNG (France)

Melhor Atuação de Rock

“Give Me Life” – VAXXO (Canada)

Melhor Atuação Pop

“Sweet Amsterdam” – The Black Mamba (Portugal)

Melhor Atuação de Música Popular

“Chocolate e Menta” – Tomás (Portugal)

Canção do Ano

“O Sol Brilha” – Richfellaz, written by Richfellaz (Portugal)

Prémio People’s Choice, apresentado pela LIUNA

“Mais ou Menos Isto” – Rita Rocha (Portugal)

Novo Talento

Rafaėlla

O vencedor do Prémio Novo Talento recebeu também um prémio em dinheiro de 2000 dólares, cortesia da MDC Music em Toronto.

No palco do evento, juntaram-se várias caras conhecidas, incluindo a blogger gastronómica favorita de Providence, Laura Afonso, da Buns and Bites, o cantor Tiny Tavares, da Tavares Brothers Band e Michelle Pais, estrela do programa televisivo de sucesso 24 Hour Flip.

No final deste verão, os IPMA começarão a aceitar inscrições para a cerimónia de entrega de prémios do próximo ano.

Visite IPMAawards.com para mais informações e para ouvir todos os temas nomeados.