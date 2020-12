Prémio literário do município de Esposende

O Município de Esposende criou o Prémio Literário Manuel de Boaventura com o objetivo de dar a conhecer e distinguir o escritor que dá o nome a este prémio literário. Os participantes devem candidatar-se à modalidade de romance ou conto, devem ter mais de dezoito anos e as suas obras têm que ser sido editadas pela primeira vez no ano anterior, em livro e em língua portuguesa. As candidaturas estão abertas até ao dia 15 de janeiro de 2021.

Manuel de Boaventura, falecido no ano de 1973, foi um colaborador admirável de revistas e jornais portugueses. A própria Câmara Municipal de Esposende decidiu começar em reeditar a partir de 2016, as obras do escritor. Este conhecia tão bem, o Minho e o mundo rural. Os “Contos do Minho” do escritor Manuel de Boaventura fazem parte da história da literatura portuguesa.

Este prémio literário foi atribuído em 2019 a Filipa Martins com o romance “Na Memória dos Rouxinóis” que segundo o júri, o livro revela uma grande maturidade literária.