Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro teve dois vencedores

No dia 21 de fevereiro, tem lugar a cerimónia de entrega da primeira edição do Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro, que terá lugar na Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis.

Os vencedores ex aequo desta primeira edição são o lusodescendente Marcus Vinicius Quiroga, residente no Brasil, com a obra “Não viajarei por Nenhuma Espanha”, e Irene Marques, portuguesa residente no Canadá, autora de “Uma casa no Mundo”.