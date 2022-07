Prémio de sustentabilidade para loja da Google mobilada com cortiça portuguesa

A primeira loja física da Google em todo o mundo, cujo mobiliário é feito integralmente em cortiça portuguesa, foi galardoada nos NYCxDESIGN Awards 2022 ao vencer a categoria de Impacto Ambiental.

Integradas no projeto desenvolvido pelo gabinete de arquitetura nova-iorquino Reddymade, as peças em cortiça foram desenhadas, concebidas e produzidas pelo também designer americano Daniel Michalik. Beleza, carácter e sustentabilidade foram algumas das premissas para a escolha da cortiça da Corticeira Amorim para equipar o novo espaço comercial do gigante tecnológico em Nova Iorque que cruza, assim, natureza, inovação, história, indústria e cultura.

Alcançar o status LEED Platinum, a certificação mais alta possível dentro do sistema de classificação de edifícios verdes «Liderança em Energia e Design Sustentável», era um dos propósitos basilares da Google. Nesse pressuposto, a opção pela cortiça, um dos materiais mais sustentáveis à face da terra, com características singulares em termos de retenção de CO2 e detentor de um inesgotável potencial de práticas circulares surgiu como uma preferência natural. Além do mais, a cortiça é leve, versátil, resiliente, suave ao toque e visualmente apelativa.

Um conjunto de mais valias ao qual Daniel Michalik junta o facto da cortiça revelar-se como «uma folha em branco, onde os clientes poderão eventualmente projetar as suas ideias, conceitos e experiências do material, interagindo num único espaço. Depois, e para além então da multiplicidade de atributos em matéria de sustentabilidade, a cortiça – sublinha o igualmente professor da Parsons School of Design – é uma matéria-prima saudável. Isto na perspetiva do sistema natural de saúde, na perspetiva do salário justo pago pelo trabalho e, finalmente, na perspetiva da saúde de quem utiliza objetos de cortiça».

Sofás, poltronas, estantes, cadeiras, balcões, bancos de bar e mesas de centro foram apenas algumas das peças de mobiliário criadas exclusivamente para a loja da Google em Nova Iorque. Uma coleção que inclui ainda objetos para um espaço infantil como camas, escrivaninhas e mesinhas de cabeceira. Tudo soluções funcionais em grande escala que combinam a cortiça nacional com o carvalho branco americano.

Uma aliança caucionada pela Amorim Cork Composites (ACC), a unidade de negócio da Corticeira Amorim que desenvolve produtos, soluções e aplicações para algumas das atividades mais sofisticadas do mundo, como serão exemplos as indústrias aeroespacial, automóvel, construção, desporto, energia ou design, e fornecedora da matéria-prima para este projeto na «Big Apple». De resto, a estreita cooperação entre a Amorim Cork Composites e Daniel Michalik tem um histórico que assenta, nas palavras do designer nova-iorquino, «no comprometimento da empresa com a inovação, na visão de futuro para o potencial de aplicações da cortiça em design, construção e arquitetura, e no profundo respeito pela cultura, história e sabedoria incorporadas na fileira da cortiça. A liderança mundial, a vanguarda na sustentabilidade e as preocupações humanas na indústria» contribuem também para cimentar a relação iniciada no dealbar do século XXI.

