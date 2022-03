Prémio de melhor carro híbrido do ano vai para a Toyota

Toyota Yaris Cross Hybrid foi eleito o “Híbrido do Ano 2022” no Prémio Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. O júri de 20 jornalistas reconheceu as vantagens tecnológicas do SUV.

Na categoria de Carro do Ano 2022, o mesmo Toyota também esteve entre os sete finalistas. Foram 34 os carros a concurso na 39ª edição do prémio Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022, organizado pelo Expresso e pela SIC Notícias. O Toyota Yaris recebeu um claro reconhecimento pelas vantagens da tecnologia híbrida do novo SUV de segmento B, de acordo o site carzoom.pt.

O Yaris Híbrido junta então o prémio de híbrido do ano depois do prémio na categoria de “Citadino do Ano” em 2021.

O Novo Yaris Cross beneficia do novo sistema eletrificado 1.5L Hybrid Dynamic Force, com a quarta geração da tecnologia híbrida, líder mundial, e que combina ainda melhor eficiência no consumo e nas emissões. É o segundo modelo baseado na plataforma GA-B da Toyota, que oferece um aspeto diferente e um melhor desempenho.