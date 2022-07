Première Vision conta com 62 empresas portuguesas em Paris

A feira de moda Première Vision começou esta segunda-feira e conta com várias marcas mundiais. 62 das que estarão no Parque de Exposições de Paris Nord Villepinte são portuguesas.

A feira começou no início da semana e foi desenhada num formato híbrido, entre presencial e remoto. De terça a quinta, haverão eventos a decorrer presencialmente.

Para além das empresas, haverão ainda dois stands institucionais portugueses. De entre 44 nacionalidades, Portugal é a quinta melhor representada na feira parisiense, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

As empresas estão repartidas consoante o circuito a que pertencem. Para além do circuito “Manufacturing”, “Yarns”, “Leather”, “Smart Creation” e “Accessories”, são 39 as empresas no círculo das “Fabrics”.

O stand institucional FROM PORTUGAL da Associação Seletiva Moda e o Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado estarão nos circuitos “Fabrics” e “Manufacturing”, respetivamente.

A participação terá o apoio da agência portuguesa e contará com a visita do Secretário de Estado da Economia, João Neves.

