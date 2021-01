Premier League: United de Bruno Fernandes não perde fora há 365 dias

O Manchester United, clube de futebol de Inglaterra pelo qual atua Bruno Fernandes, completou esta segunda-feira 365 dias consecutivos sem qualquer derrota fora de portas para o campeonato.

O último desaire para a Premier League fora de Old Trafford ocorreu a 19 de janeiro de 2020, diante do campeão Liverpool, por duas bolas a zero.

De recordar que Bruno Fernandes foi anunciado pelo clube dez dias depois e, desde então, os “red devils” não voltaram a perder fora de casa.

Neste momento, com 18 jornadas disputadas, o Manchester United é líder da liga mais mediática do mundo com 38 pontos.