“Preços das casas em Braga não são os que esperava”

Conceição Ribeiro não escolheu a Universidade do Minho como primeira opção, mas agora já não se vê a sair de Braga, onde quer terminar o curso, enquanto trabalha em part-time. Gosta da cidade, mas lamenta o custo da habitação. Dentro do campus, destaca a qualidade dos serviços, como a cantina, a preços “acessíveis”

Conceição Ribeiro, 19 anos, saiu de uma vila em Santa Maria da Feira, em setembro do ano passado, para ir estudar “numa cidade grande”. A Universidade do Minho, em Braga, não foi a sua primeira opção, mas agora já não se vê a mudar de academia, mesmo que aponte falhas às condições da residência e do campus de Gualtar, onde frequenta o primeiro ano de Engenharia Química e Biológica.

