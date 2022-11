Preço do petróleo volta a aumentar

O preço de um barril de petróleo Brent para entrega em janeiro foi negociado esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres a 96,60 dólares, mais 3,16% do que no final da sessão anterior.

O petróleo de referência da Europa do Mar do Norte subiu 2,96 dólares às 11h15 em Lisboa no International Exchange Futures desde a última transação, quando fechou a 93,64 dólares.

A recuperação do preço do Brent deve-se, entre outros fatores, à evolução da economia dos EUA, que na quinta-feira observou que, pelo quarto mês consecutivo, sofreu uma queda da inflação.

Por outro lado, o mercado de futuros de petróleo permanece cauteloso, tendo em conta a perspetiva de que a procura da China continuará a ser influenciada pelas medidas de contenção à covid-19.