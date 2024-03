Preço do ouro bate recorde

O preço do ouro, um dos ativos considerados refúgio seguro, atingiu esta terça-feira um novo recorde histórico ao cotar-se a 2.140,6 dólares, superando assim o valor alcançado em dezembro.

Pelas 13:30 horas em Lisboa, o preço do ouro atingiu este recorde, depois de se ter valorizado 1,2%, enquanto já se apreciou a 3,37% este ano.

O preço do ouro atingiu o seu último máximo em 4 de dezembro de 2023, quando chegou aos 2.135,39 dólares, sendo que seguia a cotar-se às 14:30 horas em Lisboa a 2.131,25 dólares a onça.

O diretor de investimentos da Jupiter AM, Ned Naylor-Leyland, explicou que o metal precioso “continua a estar bem suportado em relação a todas as moedas (incluindo o euro)”, e que uma das principais razões para a sua resiliência, apesar das taxas de juro elevadas, é a acumulação do ouro pelos bancos centrais e a forte procura na Ásia.

A este respeito, indicou que os bancos centrais compraram 1.037 toneladas de ouro a nível mundial durante 2023, o que constituiu o segundo maior volume anual de que há registo.