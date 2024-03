Preço do ouro atinge novo recorde

O preço do ouro atingiu um novo máximo histórico de 2.161 dólares por onça no início da manhã desta quinta-feira, mas depois voltou a cair para cerca de 2.155 dólares.

Às 5h00 desta quinta-feira, o metal atingiu um novo máximo histórico de 2.161,48 dólares, após o discurso de quarta-feira do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, na Câmara dos Representantes, no qual afirmou que as taxas de juro “provavelmente atingiram o seu ponto máximo deste ciclo” e se as condições económicas o permitirem pode ser apropriado começar a reduzi-las este ano.

Pelas 9h30 desta quinta-feira, em Lisboa, o ouro era transacionado a 2.154,89 dólares.

O metal dourado tem registado sucessivos máximos nas últimas sessões, o primeiro dos quais na passada terça-feira, quando atingiu os 2.141,79 dólares por onça, acima do anterior recorde, que durava desde dezembro.

Os analistas da Banca March citados pela Efe assinalam que o ouro continua “firmemente no topo” e já sobe há seis dias consecutivos.